Ziraat Türkiye Kupası final: Sivasspor 2 - 3 Kayserispor | Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İLK YARI

1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Max Grandel pasını kale önüne aktardı. Defanstan seken topu önünde bulan Gradel'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

25. dakikada Bertolacci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

29. dakikada kendi yarı alanın solundan Uğur Çiftçi'nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Yatabare'nin ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada sol kanattan Lionel Carole'un yaptığı ortada ceza sahası içinde Uğur Çiftçi meşin yuvarlağı kafa ile uzaklaştırdı. Dönen topu alan Ramazan Civelek'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya gitti.

43. dakikada Emrah Başsan sağ kanatta topla ilerleyip pasını Mame Thiam'a aktardı. Thiam'ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya gitti.