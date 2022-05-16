Ziraat Türkiye Kupası final: Sivasspor 3 - 2 Kayserispor | Maç sonucu

1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Max Grandel pasını kale önüne aktardı. Defanstan seken topu önünde bulan Gradel'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

25. dakikada Bertolacci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

29. dakikada kendi yarı alanın solundan Uğur Çiftçi'nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Yatabare'nin ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada sol kanattan Lionel Carole'un yaptığı ortada ceza sahası içinde Uğur Çiftçi meşin yuvarlağı kafa ile uzaklaştırdı. Dönen topu alan Ramazan Civelek'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya gitti.

43. dakikada Emrah Başsan sağ kanatta topla ilerleyip pasını Mame Thiam'a aktardı. Thiam'ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya gitti.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan ortasında kaleci Ali Şaşal’dan seken topa Olivier Kemen’in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali’de kaldı.

60. dakikada orta sahadan Max Gradel’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare meşin yuvarlağı kafa indirdi. Kale önünde topla buluşan Appindangoye’nin kaleci Silviu Lung ile karşı karşıya kalıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71. dakikada sol kanattan Mame Thiam içeri girip son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra Uğur Çiftçi topu kornere gönderdi.

80. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ortasında ön direkte Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda kaleci Silviu Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

95. dakikada Faycal Fajr’ın pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Max Grandel'in ceza sahası içine girip sağ uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

107. dakikada Majid Hosseini'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen İlhan Parlak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

113. dakikada Faycal Fajr'ın ara pasında ceza sahası içi sağında topu alan Kayode bekletmeden topu içeriye aktardı. Kale önünde Konate vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah (Dk. 100 Cardoso), Carole, Kemen (Dk. 100 İlhan Parlak), Ramazan Civelek (Dk. 90+3 İbrahim Akdağ), Bertolacci (Dk. 84 Campanharo), Emrah Başsan, Thiam (Dk. 100 Abdulkadir Parmak), Mustafa Pektemek (Dk. 78 Gavranovic)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 99 Kayode), Ulvestad (Dk. 120+3 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 120+3 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 117 Goutas), Yatabare (Dk. 111 Konate)

Goller: Dk. 33 Ramazan Civelek, Dk. 107 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Appindangoye, Dk. 95 Gradel, Dk. 113 Konate (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Carole, Dk. 105 İbrahim Akdağ, Dk. 120+3 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 97 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 120+2 Konate (Demir Grup Sivasspor)