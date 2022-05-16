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Ziraat Türkiye Kupası final: Sivasspor- Kayserispor maçı canlı izle | Sivasspor- Kayserispor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü rakiplerini eleyerek finale kalan Sivasspor ve Kayserispor final maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası final: Sivasspor- Kayserispor maçı canlı izle | Sivasspor- Kayserispor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşaması sonrası gerçekleştirilen  eleme maçlarının tamamlanmasıyla sıra final müsabakasına geldi. Özellikle sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve lig şampiyonu Trabzonspor'u eleyerek büyük sükse yapan Kayserispor, son 16 turunda Bandırmaspor, çeyrek finalde Fatih Karagümrük ve yarı finalde Alanyaspor'u geçen Sivaspor ile kozlarını final maçında paylaşıyor. Bu kapsamda 60. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibini bulacağı final maçını canlı olarak izlemek isteyenler için Sivasspor- Kayserispor maçı canlı izle | Sivasspor- Kayserispor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

Sivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI: SİVASSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile Sivasspor arasındaki final maçı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor, karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yasin Kol yapıyor. 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI: SİVASSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile Sivasspor arasındaki final maçı A Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Tayfun Altuntaş
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