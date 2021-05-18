Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçında gülen taraf siyah beyazlılar oldu. Ziraat Türkiye Kupası, 59.kez sahibini buldu. Beşiktaş maçı 2-0 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 3. dakikada Josef de Souza ve 30. dakikada Valentin Rosier attı.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 2-0 siyah beyazlıların galibiyeti ile sona erdi. Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu. Beşiktaş sezonu çifte kupa ile tamamladı.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta, direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.

64. dakikada Fredy'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, kaleci Utku topu uzaklaştırdı.

74. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan aktarılan topu kaleye göndermek isteyen Gökdeniz Bayrakdar'ın topuna son anda müdahale eden Josef de Souza, tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı 2-0 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.