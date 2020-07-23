Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Final öncesi teknik direktörü bulunmayan Trabzonspor'da takımın başına Eddie Newton'ın çıkması bekleniyor. Şampiyonluk kupasından uzak kalan bordo-mavililer, sezonu Türkiye Kupası'nı kaldırarak kapatmayı planlıyor.

Teknik Direktör Erol Bulut'un çalıştırıcısı olduğu Alanyaspor ise ligde 6.sırada bulunuyor. Süper Lig'de aldığı sonuçlarla Avrupa kupaları şansını zora sokan Alanya ekibi, kupayı kazanarak doğrudan Avrupa Lig'ine katılmayı hedefliyor.