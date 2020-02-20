Ziraat Türkiye Kupası finali için tarih ve stadyum belli oldu. Buna göre final, 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin 5 Mayıs'ta, yenilenen İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

SAATİ DAHA SONRA DUYURULACAK

30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'nın final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs olarak değiştirme kararı aldı.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları!

Bugün hangi maçlar var | 20 Şubat maç takvimi | UEFA Şampiyonlar Ligi

İşte 20 Şubat günün spor manşetleri! Haftanın önemli spor gelişmeleri