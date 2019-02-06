Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada kazanılan köşe vuruşunu Selçuk İnan sağdan kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0

9. dakikada Selçuk İnan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Sinan Gümüş'ün ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Ömer gole izin vermedi.

10. dakikada Hatayspor tehlikeli geldi. Nimaga'nın pasında Gomis, arka direkteki Korkishko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci İsmail topu kornere gönderdi.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, içeri kat edip pasını Fernando'ya gönderdi. Brezilyalı futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ömer topu kornere çıkardı.

34. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı top Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ömer topu çizgiden çıkardı.

39. dakikada Selçuk İnan'ın uzun pasında Fernando, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleci Ömer topa ceza sahası dışında elle müdahale etti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Ömer'e önce sarı kart gösterdi, ardından VAR'a danışarak kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

45+1. dakikada Selçuk'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşunda kaleci Akın gole engel olurken boşta kalan topa Fernando vurdu. Geriye koşan Yusuf, ağlara giden topa son anda engel olarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+6. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Yunus'un önünde kaldı. Rakibinden sıyrılan genç futbolcu plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Akın iyi uzanarak topu kornere gönderdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx

Galatasaray: İsmail xxx, Linnes xx, Marcao xx, Luyindama xxx, Ömer xx, Donk xxx, Fernando xxx, Onyekuru xxx, Yunus xx, Selçuk xxx, Sinan xx

Yedekler: Batuhan, Ahmet, Belhanda, Ndiaye, Emre Akbaba, Mitroglou, Semih, Nagatomo, Muğdat, Feghouli

Teknik Direktör: Levent Şahin

Hatayspor: Ömer xx, Mehmet x, Soner xx, Yusuf xxx, Yasin x, Kubilay xx, Nimaga x, Korkishko xx, Gomis x (Akın dk. 44 x), Selim x, Mirkan x

Yedekler: El Hadji Karim, Gökhan, Mesut, Maiga, Özgür, Caner

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Luyindama (dk. 7) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Ömer (dk. 41) (Hatayspor)

Sarı kart: Kubilay (Hatayspor)

Kaynak: İHA