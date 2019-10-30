Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Esenler Erokspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında, Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Can Alp xx, Muhammet Yumak xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman x, Ahmet Oğuz x (Rahmi Can Karadaş dk. 88 ?), Halil İbrahim Pehlivan x, Mattias Bjarsmyr x, Soner Dikmen x (Berat Özdemir dk. 59 x), Arda Kızıldağ x, Sefa Yılmaz x, Rahmetullah Berişbek xx (İlker Karakaş dk. 59 ?), Sadio Diallo x, Nadir Çiftçi x, Mats Seuntjens x

Yedekler: Abduoulaye Diallo, Erdem Özgenç, Pierre Polomat, İlker Karakaş

Esenler Erokspor: Yaren Sözer xx, Sinan Morgil xx, Berkay Çakır xx, Erhan Karayer xx, Gökcan Gelmen xx, Burak Can Akıncı xx (Bilal Mert Engin dk. 46 ?, Alper Karaman dk. 75 x), Efe Can Çölbekler xx, Orhan Gülle xx, Melih Kabasakal xx, Abdurrahman Kuyucu xxx (Eray Pazar dk. 89 ?), Şahin Fıstıkçı xxx

Yedekler: Hasan Umur Akın, Rahmi Muhammet Akyazı, Alper Karaman, Mustafa Emin Birinci, Emre Adiloğlu, Bilal Engin

Goller: Şahin Fıstıkçı (dk. 25), Abdurrahman Kuyucu (dk. 53 ) (Esenler Erokspor)

Sarı kart: Melih Kabasakal (Esenler Erokspor)

Kaynak: İHA