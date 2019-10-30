Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 3 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın xx, Serdar Diyadin xx, Deniz Turgut xx
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş xxx, Bubacarr Sanneh x, Atınç Nukan xx, Leo Schwechlen xx, Murat Paluli xx, Celso Borges xxx (Kerem Atakan Kesgin dk. 82 ?), Yasin Öztekin xxx (Hüseyin Bulut dk. 69 x), Yalçın Kayan xx, Batuhan Kırdaroğlu xx, Eren Derdiyok xx (Ege Özkayımoğlu dk. 46 xx), Deniz Kadah xx
Yedekler: Eren Bilen, Arda Özçimen, Veli Çetin, Andre Castro
Teknik Direktör: Suat Arıcan
Sivas Belediyespor: Mert Akyüz x, Safa Yıldırım x, Serkan Yavuz xx, Fatih Çolak xx, Ercüment Eray Ataklı x (Mustafa Aydoğdu dk. 77 x), Onur Uslucan xx, Burak Asan xx, Kerem Kaya xx, Osman Bayrak xx (Onur Erdem Günel dk. 64 x), Şevki Çınar x (Gencay Erten dk. 46 xx), Ömer Faruk Ermeç x
Yedekler: Sercan Yılmaz, Ömer Faruk Kalmış, Mete Sevinç, Mustafa Aydın
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Goller: Yasin Öztekin (dk. 33), Eren Derdiyok (dk. 45 pen.), Batuhan Kırdaroğlu (dk. 88) (Göztepe)
Kırmızı kart: Bubacarr Sanneh (dk. 86) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ercüment Eray Ataklı, Fatih Çolak, Safa Yıldırım, Mustafa Aydoğdu, Ömer Faruk Ermeç (Sivas Belediyespor), Yasin Öztekin, Deniz Kadah (Göztepe)
Kaynak: İHA
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