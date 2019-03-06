Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kırmızı kart gören Elvis Manu, 2 maç ceza aldı.

PFDK kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- HATAYSPOR Kulübünün, 27.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, misafir takım tribününe kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu ELVIS KOFI OKYERE WIAFE MANU'nun, 28.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 5.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 26.02.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 26.02.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."