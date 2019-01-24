Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Djalma'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
15. dakikada sağ taraftan Trezeguet'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ufuk'ta kaldı.
18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hajrandinovic'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Nsakala'nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanın geri döndü.
22. dakikada ceza sahası içinde Nsakala'nın hatasında topla Eduok buluştu. Eduok'pasında ceza sahası içi sağ tarafından Koita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Veigneau'nun ortasında kale önünde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
42. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Eduok'un içeri çevirdiği topa kale önünde Trezeguet'nin dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serdar Diyadin xx
Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Josue Sa xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, Eduok xx, Trezeguet xx, Hajradinovic xx, Koita xx
Yedekler: Eray, Ramazan, Veysel, Çağatay Kurukalıp, Tarkan, Heintz, Hasan Bilal, İlhan, Özgür Çek, Azad Toptik
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Baiano xx, Caulker xx, Merih Demiral xx, Nsakala xx, Welinton xx, Taha Yalçıner xx, Ozan Tufan xx, Djalma Campos xx, Efecan xx, Sural xx
Yedekler: Haydar, Ceyhun, Hasan Ayaroğlu, Barış Başdaş, Junior Fernandes, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kart: Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.