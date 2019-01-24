Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djalma'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı.
66. dakikada sağ taraftan Tarkan'ın pasında Trezeguet'nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
101. dakikada Fernandes'in pasında ceza yayı üzerinde Djalma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı.
105+1. dakikada Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
113. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Popov'un içeriye çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Tarkan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serdar Diyadin xx
Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Josue Sa x, Veigneau xx, Pavelka xx (Veysel Sarı dk. 116 x), Sadiku xx, Eduok xx (Azad dk. 99 x), Trezeguet xx, Hajradinovic xx (Heintz dk. 46 x), Koita xx (Tarkan dk. 65 x)
Yedekler: Eray, Ramazan, Çağatay Kurukalıp, Hasan Bilal, İlhan, Özgür Çek
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Baiano xx, Caulker xx, Merih Demiral xx, Nsakala xx, Welinton xx (Cenk Ahmet dk. 113 x), Taha Yalçıner xx (Ceyhun dk. 79 x), Ozan Tufan xx (Fernandes dk. 67 x), Djalma Campos xx (Hasan Ayaroğlu dk. 120 ?), Efecan xx, Sural xx
Yedekler: Haydar, Barış Başdaş
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Tarkan (dk. 113) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Josue Sa (dk. 59) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Nsakala, Caulker, Ceyhun, Baiano, Welinton(Aytemiz Alanyaspor) Tarkan, Heintz, Veigneau, Trezeguet (Kasımpaşa)
Kaynak: İHA
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