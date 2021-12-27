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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa – Kocaelispor maçı canlı izle | Kasımpaşa – Kocaelispor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi izlemek isteyen için Kasımpaşa – Kocaelispor maçı canlı izle | Kasımpaşa – Kocaelispor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa – Kocaelispor maçı canlı izle | Kasımpaşa – Kocaelispor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Kasımpaşa ile Kocaelispor’un karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Kasımpaşa  – Kocaelispor maçı canlı izle | Kasımpaşa  – Kocaelispor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

KASIMPAŞA  – KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE |

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Kasımpaşa  ile Kocaelispor  arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 13.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Burak Şeker yönetiyor. Şeker’in yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Tuğberk Cubay yapıyor.

KASIMPAŞA  – KOCAELİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KASIMPAŞA  – KOCAELİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Kasımpaşa  ile Kocaelispor  arasındaki maç A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA  – KOCAELİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 KASIMPAŞA İLK 11
22. ERDEM CANPOLAT
4. RYAN HENK DONK
7. MICHAL TRAVNIK
10. HARIS HAJRADINOVIC
12. AHMED MORTADHA BEN OUANES
15. TARKAN SERBEST
17. AHMET EMİN ENGİN
18. EVREN EREN ELMALI
21. KEVIN VARGA
34. DOĞUCAN HASPOLAT
94. FLORENT HADERGJONAJ
 Yedekler
23. HARUN TEKİN
11. YUSUF ERDOĞAN
13. VALENTIN EYSSERIC
19. UMUT DİLAN BOZOK
20. SAKIB AYTAÇ
25. TOMAS BRECKA
26. MEHMET FEYZİ YILDIRIM
27. TAHA VEYSEL KEMENDİ
80. HASAN EMRE YEŞİLYURT
88. ANIL ÖZÇELİK
 Teknik Sorumlu
 
 KOCAELİSPOR İLK 11
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
12. ATİLA TURAN
15. ALPAY ÇELEBİ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
77. BENHUR KESER
89. YİĞİTALİ BAYRAK
 Yedekler
23. DOĞUKAN KAYA
4. MEVLÜT ÇELİK
6. MEHMET TAŞ
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. İSA NALBANT
52. DENİZALP ÖZDEMİR
86. DİLAVER GÜÇLÜ
 Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
Tayfun Altuntaş
Editör
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