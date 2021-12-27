Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa – Kocaelispor maçı canlı izle | Kasımpaşa – Kocaelispor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası’na heyecanı başladı. Bu kapsamda 5. Tur’da heyecanı Kasımpaşa ile Kocaelispor’un karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Kasımpaşa – Kocaelispor maçı canlı izle | Kasımpaşa – Kocaelispor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

KASIMPAŞA – KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE |

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Kasımpaşa ile Kocaelispor arasındaki maç 28 Aralık 2021 Salı günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 13.00’da başladı.

Zorlu maçı hakem Burak Şeker yönetiyor. Şeker’in yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Tuğberk Cubay yapıyor.

KASIMPAŞA – KOCAELİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KASIMPAŞA – KOCAELİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda Kasımpaşa ile Kocaelispor arasındaki maç A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.