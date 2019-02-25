Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Kupada program ve hakemler şöyle;
YARIN
20:00 Ümraniyespor - Trabzonspor (ALPER ULUSOY)
27 ŞUBAT ÇARŞAMBA
14:00 Hatayspor - Galatasaray (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
20:00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor (SERKAN ÇINAR)
28 ŞUBAT PERŞEMBE
20:00 Kasımpaşa - Akhisarspor (ARDA KARDEŞLER)
DHA
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