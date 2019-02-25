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Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Kupada program ve hakemler şöyle;

YARIN

20:00 Ümraniyespor - Trabzonspor (ALPER ULUSOY)

27 ŞUBAT ÇARŞAMBA

14:00 Hatayspor - Galatasaray (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

20:00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor (SERKAN ÇINAR)

28 ŞUBAT PERŞEMBE

20:00 Kasımpaşa - Akhisarspor (ARDA KARDEŞLER)

DHA

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