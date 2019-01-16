Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ taraftan Jojic'in içeri çevirdiği topla Adebayor ceza sahası içinde buluştu. Adebayor'un pasında ceza sahası içinde Soner'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
54. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında ceza sahası içi sol tarafında Gomis'in dar açıdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.
90+3. dakikada sağ taraftan Hafez'in ortasında arka direkte topla buluşan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serdar Diyadin xx, Kemal Elmas xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Attamah xx, Serdar xx, Hafez xx, Gökhan İnler xx, Napoleoni xx (irfan Can dk. 85 ?), Jojic xx, Soner xx, Elia xx (Arda dk. 63 x), Adebayor xxx (Robinho dk. 63 x)
Yedekler: Mert, Mahmut, Mert, Caiçara, Salim Farsak, Mustafa Pekşen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Soner Örnek xx, Yasin Güreler xx, Murat Paluli xx, Mehmet Dingil xx, Gökhan Karadeniz xx, Maiga xx, Korkhisko xx, Diallo xx (Caner Hüseyin dk. 74 x), Gomis xx (Mirkan Aydın dk. 65 x), Tom xx (Nimaga dk. 46 x)
Yedekler: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Özgür Kazar
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Adebayor (dk. 32) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Nimaga (dk. 84) (Hatayspor)
Kaynak: İHA
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