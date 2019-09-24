Ziraat Türkiye Kupası: Muğlaspor 1 - Bursaspor 3

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'u sahasında konuk etti. Konuk Bursaspor Seleznov, Igor Da Silva ve Selçuk Şahin'in golleri ile maçı 3-1 kazanarak bir üst tura çıkan taraf oldu.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Vural Gül xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx

Muğlaspor: Nusret Can Körümdük xx, Çağlayan Menderes xx, Ahmet Keleş x (Dk 59 Muhammed Emel x), Adem Aydın xx, Mehmet Akif Şerifoğlu x (Dk 56 Savaş Yorulmaz x), Güray Fırat x, Anıl Yıldırım x, Rıdvan Çelik x (Dk 77 Ercan Karaca x), Murat Can Bölükbaşı x, Batuhan Süer x, Bilal Gücüyetmez x

Bursaspor: Onurcan Piri xx, Ramazan Keskin x (Dk 66 Ozan İsmail Koç x), Jani Atanasov xx, Yevgen Seleznov xx (Dk 85 Ali Akman x), Selçuk Şahin xx, Musa Araz xx, İsmail Çokçalış xx, Igor Wanderson xx Da Silva xx(Dk 88 Çağatay Yılmaz x), Rüştü Hanlı xx, Mamadou Diarra xx, Anıl Karaer xx

Goller: Dk. 64 Çağlayan Menderes (Muğlaspor); Dk.54 Yevhen Seleznyov, Dk.61 Igor Wanderson da Silva, Dk.84 Selçuk Şahin (Bursaspor)

Maçtan Dakikalar:

Dk 13: Muğlaspor Bursaspor karşısında net pozisyondan yararlanamadı. Mehmet Akif'in pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Dk 14: Muğlaspor bu dakikalarda baskısını arttırdı. Bursaspor ceza alanı içine gelen ortayı Batuhan ceza alanı içine indirdi. Murat Can'ın kaleye gönderdiği şutu Bursasporlu Mamadou Diarrra çizgiden çıkardı.

Dk 45+1: Muğlaspor'da ilk yarının uzatmalarında Mehmet Akif'in ara pası sonrası Rıdvan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rıdvan'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dk 52: İkinci yarıda maça hızlı başlayan taraf Bursaspor oldu. Selçuk Şahin'in uzun pasında topla buluşan Igor Wanderson sol kanattan getirdiği topu Jani Atanasov'la buluşturdu. Jani Atanasov'un ayak içi şutu üstten dışarı çıktı.

Dk 54 (Gol): Bursaspor Muğlaspor karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topu sürerek çizgiye indiren Igor Wanderson Da Silva'nın kaleciyi aşan ortasını Yevgen Seleznov kafa vuruşu ile boş kaleye bıraktı 0-1.

Dk 62(Gol): Bursaspor'da Igor Wanderson Da Silva sol kanattan getirdiği topu Yevgen Seleznov'a verdi. Ceza alanı içinde yapılan ver kaç sonrası Igor Wanderson Da Silva sert bir şut ile skoru 2-0'a getirdi.

Dk 64(Gol): Muğlaspor sol kanattan kullandığı köye vuruşunda kale içinde topa yükselen Çağlayan kafa vuruşu ile skoru 2-1'e getirdi.

Dk 81: Muğlaspor'un kullandığı köşe vuruşu sonrası top karambolde Murat Can'ın önünde kaldı. Murat Can'ın ayak üstü vuruşu direkten döndü.

Dk 84: Bursaspor'da Selçuk Şahin orta sahadan sürdüğü topu sol kanatta Seleznov ile buluşturdu. Seleznov sol kanattan bindiren Musa'nın ortasını Selçuk Şahin gole çevirdi. Bu golle Bursaspor 3-1 öne geçti.

Kaynak: İHA