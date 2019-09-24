Ziraat Türkiye Kupası: Osmanlıspor: 1 - İçel İdmanyurdu: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından İçel İdmanyurdu, Osmanlıspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek bir üst tura çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından İçel İdmanyurdu, Osmanlıspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek bir üst tura çıktı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Sefa Özcan xx, Ferdi Karadoruk xx
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Ülgen xx, Kasım Sun xx Mehmet Yiğit xx (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 99 ?), Görkem Can Güner xx (Erdem Çetinkaya dk. 82 x), Tamer Aşık xx, Doğukan Efe x (Barış Zeren dk. 68 xx), Jovan Blagojevic xx, Halil İbrahim Esen xxx, Furkan Şamil Çetin xx (Okan Deniz dk. 61 xx) Mertan Caner Öztürk xx
Yedekler: Yusuf Karayel, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Beykan Şimşek
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel xx, Hurşit Velioğlu xxx, Naci Bayraktaroğlu xx, Uğur Bingöl xx, Aslan Gök xx, Süleyman Öztürk xx, Onur Kaya xx (Ali Kaan Şahanbaz dk. 81 xx), Mahmut Metin xx, Ebubekir Yardım x (Fazlı Ayan dk. 63 xx), Ömer Önder x (Mustafa Özkaya dk. 62 xxx), Mehmet Şükrü Önder xx (Berat Demirbuğa dk. 104 ?)
Yedekler: Samet Diler, Aykut Köz, Cihan Özalp
Teknik Direktör: İbrahim Baş
Goller: Halil İbrahim Esen (dk. 52) (Osmanlıspor), Mustafa Özkaya (dk. 81 pen.) (İçel İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Tamer Aşık, Kasım Sun (Osmanlıspor), Naci Bayraktaroğlu (İçel İdmanyurdu)
Kaynak: İHA
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