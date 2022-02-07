Ziraat Türkiye Kupası son 16: Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı son 16 turu maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Hatayspor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16: HATAYSPOR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16: Hatayspor - Antalyaspor maçı 9 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Antakya'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16: HATAYSPOR – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16: Hatayspor - Antalyaspor maçı A Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.