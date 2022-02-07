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Ziraat Türkiye Kupası son 16: Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16: Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı son 16 turu maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16: KASIMPAŞA – GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Ziraat Türkiye Kupası son 16: Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı 8 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16: KASIMPAŞA – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16: Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı A Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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