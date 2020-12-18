Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da başladı. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi kanalda izlenecek? İşte detaylar...

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, son 16 turu maçları, 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Maçlar ise yine A Spor'dan yayınlanacak.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda 18 Aralık Cuma günü saat 14.30’da yapılacak.

Tek maç eleminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Son 16 Turu’nda müsabakalar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Bu turdan itibaren VAR Sistemi’nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak."

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 12, 13 ve 14 Ocak'ta oynanılacak eşleşmeler şöyle: