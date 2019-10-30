Ziraat Türkiye Kupası: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile Mersin'de karşılaşan Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile Mersin'de karşılaşan Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
Maçtan Dakikalar
8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Artun'un vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.
15. dakikada Ferhat'ın pasında topla buluşan Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.
16. dakikada Deniz'in sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadık'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
28. dakikada Murat'ın sol kanattan ceza sahasına taşıdığı top Tarsus İdmanyurdu savunmasına çarparak Deniz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.
41. dakikada Mevlüt'ün ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tolga'nın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
Stat: Mersin
Hakemler: Atilla Karaoğlun xx, Uygar Bebek xx, Sezgin Çınar xx
Tarsus İdman Yurdu: Anıl x, Yakup xx, Aytaç x, Sefa x, İbrahim x, Erkam x, Mert x, Ferhat xx, Çağrı xx, Artun xx, Ali Yavuz x
Yedekler: Zeki, Mehmet Cansın, Mustafa Yılmaz, Emir Kaan, Alperen Pak, Mahsun, Cem
Teknik Direktör: Ergün Penbe
Fenerbahçe: Altay xx, Murat xx, Adil Rami xxx, Sadık xxx, Isla xxx, Tolgay xx, Alper Potuk xx, Deniz xxx, Tolga xx, Miha Zajc xx, Mevlüt xx
Yedekler: Abdullah, Ozan Tufan, Serdar, Rodrigues, Zanka, Jailson, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Sadık (dk. 16), Deniz (dk. 28) (Fenerbahçe)
Kaynak: İHA
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