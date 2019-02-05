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  3. Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Umraniyespor karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Umraniyespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içine giren Ekuban'dan önce kalesi terk ederek topa sahip olan Burak, tehlikeyi önledi.

36. dakikada sağ taraftan gelişen Umraniyespor atağından Serkan'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine vuran Madinda'nın şutu üst direğe çarpıp, oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

39. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı kornerde kale sahasına yakın yerden Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Çimen xx

Trabzonspor; Arda Akbulut x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Ibanez x, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 27 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür x, Vahid Amiri x, Nwakaeme x, Ekuban xx

Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Rodallega, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Berkay Sefa Kara, Uğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül

Teknik Direktör: Ünal Karamam

Umraniyespor: Burak xx, Uğur xx , Tarık xx, Appindangoye xx, Karahan xx, Timur xx, Serkan xx, Recep xx, Diabang x, Madinda x, Leandro x

Yedekler: Metin Erol, Vasilogiannis, Bahadır, Alaaddin, Merthan, Muhammed, Atabey

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Kaynak: İHA

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