Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Akarslan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

70. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao'nun sert şutunda meşin yuvarlak Tuzlaspor savunmasına çarparak kornere gitti.

80. dakikada sağ taraftan Jimmy'nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Feghouli'nin yaptığı vutuşta meşin yuvarlak kaleci Bayram'da kaldı.

88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda meşin yuvarağı kaleci Bayram kornere çeldi.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Belhanda'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdem Bayık xx

Tuzlaspor: Bayram Olgun x, Tarık Mayhoş xx, Kemal Tokak xx, Bülent Uzun xx, Erdinç Pekgöz xx, Sadık Baş xx, Gökcan Kaya xx, Yasin Yener x (Emre Can dk. 59 x), Muhammet Akarslan x(Doğan Can Otman dk. 89 ?), Umut Sönmez x, Göksu Türkdoğan x

Yedekler: Kubilay Akış, Murat Türkkan, Gökhan Çıra, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Ahmet xx, Donk xx, Nagatomo xx, Taylan xx, Selçuk xx, Feghouli xxx(Yunus Akgün dk. 89 ?), Ömer Bayram xxx, Belhanda xxx, Falcao xx (Jimmy dk. 74 x)

Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Emre Mor, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Nagatomo (dk. 10), Falcao (dk. 16), Feghouli (dk. 45+1), Belhanda (dk. 90+2) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Gökhan Çıra, Bülent Uzun (Tuzlaspor) Selçuk, Taylan (Galatasaray)

Kaynak: İHA