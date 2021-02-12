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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası final yolunda heyecan sürüyor. Finale son adım olan yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Hangi takımlar eşleşti? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları için eşleşmeler belli oldu. Finale kalan son adım için karşılaşacak olan takımlar, Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Futbolseverler ise yarı final maçlarının hangi tarihte oynanacağını ve hangi takımların eşleştiğini merak ediyor. İşte, 'Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Hangi takımlar eşleşti?' sorularının cevapları...

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakaları 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ?

Medipol Başakşehir - Beşiktaş

Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor

Onur Çelik
Spor Editörü
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