Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak Kömürspor: 2 - Niğde Anadolu: 2 Zonguldak Kömürspor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 sona eren mücadelede penaltı atışlarının ardından Niğde Anadolu 5-4 mağlup olarak kupaya veda etti.

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Zonguldak Kömürspor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 sona eren mücadelede penaltı atışlarının ardından Niğde Anadolu 5-4 mağlup olarak kupaya veda etti. Stat: Karaelmas Kemal Köksal Hakemler: Semih Kurt xx, Gürcan Dönmez xx, Çağlar Öztürk xx Zonguldak Kömürspor: Mustafa x, Oğuzhan x, Muammer xx (Sezer dk. 84 x, Berkan dk. 104 xx), Hakan xx, Osman x (Görkem dk. 60 xx), Muhammet Sait xx, Atakan xx, Metin xx (Onurcan dk. 71 xx), Kaptan xxx Lider xx, Tezcan xx Niğde Anadolu FK: Enes xx, Atalay Gürel xx, Atalay Yıldırım xx, Altar xx (Enis dk. 91 x), Mustafa xx, Berkin xx (Metehan dk. 67 xx), Kadir xx, Aykut xx (Berkehan dk. 84 x), Mustafa xx, Berkay xx (Şahan dk. 84 x), Recep xx Goller: Atalay Gürel (dk. 11), Atalay Yıldırım (dk. 48) (Niğde Anadolu F.K), Tezcan Gökmen (dk. 29), Hakan Çevik (dk. 86 pen.) (Zonguldak Kömürspor) Kaynak: İHA



