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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının oynanmasının ardından geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimiyle birlikte 3. tur eşleşmeleri belirlenmişti. TFF tarafından bu maçların programları belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme aşamaları yavaş yavaş tamamlanıyor. 2. tur karşılaşmalarının tamamlanması ile birlikte 3. tura geçildi. Geçtiğimiz hafta 3. tur maçları için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Eşleşmelerin belirlenmesinin ardından TFF tarafından maç programının yayınlanması bekleniyordu. O program duyuruldu. 

TFF'nin yayınladığı programa göre Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 26-27-28 Ekim tarihlerinde oynanacak. Maç programına aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı belli oldu!

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