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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri ortaya çıktı.

EŞLEŞMELER

Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa - Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Antalyaspor - Boluspor
Konyaspor - Altınordu
Trabzonspor - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Beşiktaş - Tarsun İdmanyurdu
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor - Adanaspor
Göztepe - Bursaspor
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Gaziantep FK - Kocaelispor
Başakşehir - Turgutluspor

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Kupa maçları A Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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