Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri ortaya çıktı.

EŞLEŞMELER

Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Boluspor

Konyaspor - Altınordu

Trabzonspor - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsun İdmanyurdu

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Gaziantep FK - Kocaelispor

Başakşehir - Turgutluspor

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Kupa maçları A Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.