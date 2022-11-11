Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu ! İşte dört büyüklerin rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonucu belirlendi.
İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri:
Beşiktaş -Şanlıurfaspor
Konyaspor -Bodrumspor
Kayserispor -Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük -Uşakspor
Fenerbahçe -İstanbulspor
Giresunspor -Karacabey Belediye Spor
Alanyaspor- Eyüpspor
Antalyaspor- Manisa FK
Adana Demirspor -Rizespor
Gaziantep -FK Boluspor
Sivasspor- Esenler Erokspor
Ankaragücü -Tuzlaspor
Trabzonspor -Samsunspor
Galatasaray -Ankara Keçiörengücü