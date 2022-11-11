Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu ! İşte dört büyüklerin rakipleri...

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belirlendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu ! İşte dört büyüklerin rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonucu belirlendi.

İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri:

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Başakşehir -Göztepe

Beşiktaş -Şanlıurfaspor

Konyaspor -Bodrumspor

Kayserispor -Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük -Uşakspor

Fenerbahçe -İstanbulspor

Giresunspor -Karacabey Belediye Spor

Alanyaspor- Eyüpspor

Antalyaspor- Manisa FK

Adana Demirspor -Rizespor

Gaziantep -FK Boluspor

Sivasspor- Esenler Erokspor

Ankaragücü -Tuzlaspor

Trabzonspor -Samsunspor

Galatasaray -Ankara Keçiörengücü

2
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 11 Kasım 2022 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 11 Kasım 2022 Cuma maç programı
Son dakika | A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosu açıklandı! Kadroda sürprizler var
Son dakika | A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosu açıklandı! Kadroda sürprizler var
Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!
Futbolseverler ekran başına! 2022 Katar Dünya Kupası heyecanına az kaldı!
Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler belli oldu
Son Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu ! İşte dört büyüklerin rakipleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu ! İşte dört büyüklerin rakipleri...
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdürün görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma başlatıldı!
Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdürün görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma başlatıldı!
2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! "Fakir yaşamalarını istemedim"
2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! "Fakir yaşamalarını istemedim"
Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber
Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber
Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Son dakika | Hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar!
Son dakika | Hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar!
USGS duyurdu! 7.5 büyüklüğünde deprem!
USGS duyurdu! 7.5 büyüklüğünde deprem!
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu! Erken final heyecanı yaşanacak!
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu! Erken final heyecanı yaşanacak!
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu