Gizem Karaca, Fox TV'nin başarılı dizisi Baraj kadrosuna katıldıKarantinayı ihlal eden öz kardeşini polislere ihbar etti!Manisaspor 1 - 1 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu2020-2021 Şile Yıldızspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucuBlu TV ücretsiz mi? Blu TV hafta sonu ücretsiz mi? Blu TV 5-6 Aralık'ta ücretsiz mi?2020-2021 Batman Petrol Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Isparta 32 Spor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor maç özeti, maç sonucuGüneş sistemini tartıştıkları video sosyal medyayı sallamıştı! Konyalı gençler konuştuTekirdağspor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

15 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatya-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerabhçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (Medaş Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT