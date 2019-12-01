Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçların hakemleri şöyle:
13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük
Kaynak: DHA
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