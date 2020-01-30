Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programını açıkladı.
İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı;
4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30
5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30
6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30
MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı açıklandı. Çeyrek final müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.
HABERE YORUM KAT