Ziraat Türkiye Kupasında ilginç eşleşme

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi sonrası TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un rakibi ilçesinin takımı olan ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Görelespor oldu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde Giresun'u BAL'da temsil eden Görelespor ile Giresunspor eşleşti.

3. Tur Eleme müsabakaları ise 24, 25 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak. Giresunspor kendi ilçesinin takımına ise konuk ekip olarak giderek Görele ilçe stadında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA