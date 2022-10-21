Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçlarının tamamlanması sonrası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Saat 11.00'da başlayan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimiyle Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Kayserispor - Sivas Belediyespor

Erzurum FK - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfa

Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare

Bandırmaspor - Karabey Belediyespor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahya

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - AMED Sportif

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Galatasaray - Ofspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Çaykur Rizespor - Kırklarelispo

Manisa FK - Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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