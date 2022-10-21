Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçlarının tamamlanması sonrası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
Saat 11.00'da başlayan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekimiyle Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Erzurum FK - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfa
Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare
Bandırmaspor - Karabey Belediyespor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahya
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - AMED Sportif
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Galatasaray - Ofspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Çaykur Rizespor - Kırklarelispo
Manisa FK - Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.