Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Kış İndirimleri kaç gün sürecek?Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika... Çıplak arama iddialarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaGübretaş altın madeni nerede? Gübretaş maden sahası nerede? Gübretaş kimin?Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Eski müvekkili kabusu oldu: Telefon numaramı erotik shoplara dağıtmış!Exxen için Aslı Bekiroğlu ve Keremcem'in başrol olduğu "Yetiş Zeynep" adlı dizinin çekimleri başladıZiraat Türkiye Kupası'nda son 16 fikstürü belli oldueSIM nedir? Ne zaman çıkacak? | eSIM nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Avantajları - Dezavantajları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 fikstürü belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 fikstürü belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlar 12, 13 ve 14 Ocak'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN ÖZETİ

HABERE YORUM KAT