Ziraat Türkiye: Trabzonspor- Kayserispor maçı canlı izle | Trabzonspor- Kayserispor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Kayserispor'un birbirlerine rakip olduğu müsabakayı izlemek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Trabzonspor- Kayserispor maçı canlı izle | Trabzonspor- Kayserispor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki maç 10 Mayıs 2022 Salı günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor.

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki maç, A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Öte yandan Trabzon'da ilk oynanan maçı Trabzonspor, 87.dakikada Cornelius'un attığı golle 1-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ