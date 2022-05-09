Ziraat Türkiye yarı final: Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Kayserispor'un birbirlerine rakip olacağı müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda " Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları haberimizde...

TRABZONSPOR– KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki maç 10 Mayıs 2022 Salı günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Öte yandan Trabzon'da ilk oynanan maçı Trabzonspor, 87.dakikada Cornelius'un attığı golle 1-0 kazanmıştı.