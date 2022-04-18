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Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor ile Sivasspor  karşı karşıya gelecek. Peki  Alanyaspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Sivasspor'un birbirlerine rakip olacağı müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda "Alanyaspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları haberimizde... 

ALANYASPOR– SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki maç 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. 

Maçı yönetecek hakemler belli olduğu anda haberimize eklenecektir. 

Zorlu mücadele A Spor  kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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