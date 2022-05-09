Ziraat Türkiye yarı final:  Sivasspor- Alanyaspor maçı canlı izle | Sivasspor- Alanyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Alanyaspor 'un birbirlerine rakip olacağı rövanş müsabakasını izlemek isteyenler için Sivasspor- Alanyaspor maçı canlı izle | Sivasspor- Alanyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

SİVASSPOR- ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki maç 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapıyor.

SİVASSPOR- ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR- ALANYASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki maç A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Öte yandan Alanya'da oynanan ilk maçı Sivasspor Yatabare ve Kerem Kesgin'in attığı gollerle 2-1 kazanmıştı.

SİVASSPOR- ALANYASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ