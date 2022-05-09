Ziraat Türkiye yarı final:  Sivasspor- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Alanyaspor 'un birbirlerine rakip olacağı müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda " Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları haberimizde...

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki maç 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Öte yandan Alanya'da oynanan ilk maçı Sivasspor Yatabare ve Kerem Kesgin'in attığı gollerle 2-1 kazanmıştı.