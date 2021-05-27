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Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2132.42

Meslek Adı : Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Yüksek Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

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Görev ve İşlem Basamakları :

Ziraat Yüksek Mühendisi( Tarımsal Biyoteknoloji);işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Astsubay Kıdemli Çavuş(Kara Kuvvetleri) mesleği için “0210.13” kod olarak kullanılır iken Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) mesleği için “2359.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) Meslek Kodu “2132.42” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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