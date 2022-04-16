Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı görev tanımı nedir, Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı ne iş yapar, Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı Tanımı;

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Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı Maaşları

Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.07

Meslek Adı :

Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendine ait zirai alet ve makinelerin satışı yapılan işyerinde, satışı yapılacak ürünlerin temin edilmesini ve satışına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi işlerini yapma/yaptırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Çalıştırdığı personeli sevk ve idare etmek,

c) İşyerinin ihtiyacı olan malzemeler ile satışı yapılacak zirai ürünleri, üretim yapan firmalardan ya da dağıtım yapan firmalardan temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

d) Satışı yapılacak zirai alet ve makinelerin satış fiyatlarını belirlemek,

e) Müşterilerin satın aldıkları zirai alet ve makinelerin kullanılışı, bakımı ve muhafazası gibi konularda bilgiler vermek,

f) Müşteri istek ve şikâyetlerini değerlendirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak,

g) Satışı yapılan alet ve makinelerin stok kontrollerini yapmak, biten ve azalan ürünlerin temin edilmesini sağlamak,

h) Satışı yapılan alet ve makinelerin bozulmadan saklanması için, saklama koşullarına dikkat edilmesini sağlamak

i) İşyerine ait envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak veya tutulmasını sağlamak

j) İşyerine ait vergi, resim, harç, kira gibi aidat ve ödemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

k) İşyerinin temizlik ve düzenini sağlamak,

l) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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