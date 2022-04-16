Zirai Sulamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zirai Sulamacı görev tanımı nedir, Zirai Sulamacı ne iş yapar, Zirai Sulamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zirai Sulamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zirai Sulamacı Tanımı;

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Zirai Sulamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Zirai Sulamacı Maaşları

Zirai Sulamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zirai Sulamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zirai Sulamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.08

Meslek Adı :

Zirai Sulamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zirai Sulamacı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, zirai sulama donanımlarının kontrol, bakım, sulama için hazırlık, basınçlı ve yüzey sulama yötemleriyle sulama yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zirai Sulamacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Sulama donanımlarının kontrol ve bakımını yapmak,

b) Toprak ve su örneği almak, analizinin yapılmasını sağlamak,

c) Sulama yöntemini belirlemek,

d) Sulama programını hazırlamak,

e) Sulama sistemini/makinesini araziye yerleştirmek,

f) Pompayı, filteryi monte etmek,

g) Boru döşenecek kanalların açılmasını sağlamak,

h) Boruları sulama sistemlerine göre sermek,

i) Boruları monte etmek,

j) Sisteme su vermek,

k) Su basınç ayarı yapmak,

l) Karık ve tava boyutlarını belirlemek (yüzey sulama yöntemi ile),

m) Tarlabaşı kanalı açılmasını sağlamak, kanala savak yerleştirmek (yüzey sulama yöntemi ile),

n) Tarlabaşı kanalına suyu salmak (yüzey sulama yöntemi ile),

o) Suyun toprağa işleme derinliğini ayarlamak,

p) Sulama sürecini gözlemek,

q) Suyun toprağa işleme derinliğini ölçmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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