Zirai Ürünler Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zirai Ürünler Satış Elemanı görev tanımı nedir, Zirai Ürünler Satış Elemanı ne iş yapar, Zirai Ürünler Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zirai Ürünler Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zirai Ürünler Satış Elemanı Tanımı;

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Zirai Ürünler Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Zirai Ürünler Satış Elemanı Maaşları

Zirai Ürünler Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zirai Ürünler Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zirai Ürünler Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.49

Meslek Adı :

Zirai Ürünler Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belli bir süre içerisinde çalıştığı işyerinde zirai gübre, tohum gibi tarımsal ürünlerin satış işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zirai Ürünler Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen ürünleri teslim almak,

b) Mal giriş kayıtlarını tutmak,

c) Satışı yapılacak ürünlerin teşhir ve düzenleme işlemlerini yapmak,

d) Ürünlerin etiketlendirilmesi işlemlerini yapmak,

e) Müşterilere karşılamak, almak istediği ürünleri göstermek, f) Müşterilerin ihtiyacına göre gerekli tarımsal ürünleri göstermek, bunları tanıtmak,

g) Satışı yapılan zirai gübre, tohum gibi ürünler hakkında müşterilere bilgiler vermek,

h) Satışı yapılan ürünlerin paketlenmesi, taşınması, araçlara yüklenmesi işlerini yapmak,

i) Satışı yapılan ürünlerin ücretini tahsil etmek, fişini düzenleyerek müşteriye teslim etmek,

j) Müşterilerden alınan siparişleri hazırlamak, müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

k) Mal stoklarını kontrol etmek, azalan biten ürünlerin sipariş verilmesini sağlamak,

l) Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek, miadı dolan ürünlerin iade işlemlerini yapmak,

m) Müşterilerin satın aldıkları ürünlerle ile ilgili memnuniyet ve şikâyetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

n) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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