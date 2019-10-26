Zırhlı birlikler Kavşağında yol genişletme çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşım sorununu çözmek amacıyla birçok noktada yol genişletme çalışmalarını hızlandırdı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şaşmaz Bulvarı'nda bulunan Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında yol genişletme çalışmalarına başladı. İstanbul Yolunu Eskişehir Yoluna bağlayan Şaşmaz Bulvarı üzeri Ümitköy istikametinde Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında başlatılan yol genişletme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. Bir yandan Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi'ni Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na bağlayacak yeni yol açım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da kesintisiz trafik ağını genişletmek ve trafik yoğunluğunu azaltmak için Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altına da neşter vurdu.

Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında 585 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki yolda tek yönde mevcut 2 şerit 3 şeride, 3 şeritli yol ise 4 şeride çıkarılacak. Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak yol genişletme çalışmalarının tamamlanması için Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 7/24 çalışıyor.

Kaynak: İHA