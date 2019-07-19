Zırhlı polis aracına ateş açan zanlı tutuklandı
ADANA'da, zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan Ömer Y. yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADANA'da, zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan Ömer Y. yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 16 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye gezen zırhlı polis aracına tabancayla 4 el ateş açıldı. Araç içindeki polis memurları saldırıyı yara almadan atlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen ekipler, saldırganın ateş açtıktan sonra ara sokağa girip kaçtığını saptadı. Görüntülerden kimliği belirlenen Ömer Y. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ömer Y. tutuklandı.
FOTOĞRAF
DHA
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