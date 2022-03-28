Zirvelere çıkan altın fiyatlarında keskin düşüş! Gram ve çeyrek altın geriledi, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Zirvelere çıkan altın fiyatlarında keskin düşüş! Gram ve çeyrek altın geriledi, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin Türkiye'de devam edeceğinin açıklanması altın piyasalarına olumlu etki yaparken gram ve çeyrek altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Son durumu merak edenler için 28 Mart 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...