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  3. Zirvelere çıkan altın fiyatlarında keskin düşüş! Gram ve çeyrek altın geriledi, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Zirvelere çıkan altın fiyatlarında keskin düşüş! Gram ve çeyrek altın geriledi, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin Türkiye'de devam edeceğinin açıklanması altın piyasalarına olumlu etki yaparken gram ve çeyrek altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Son durumu merak edenler için 28 Mart 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Zirvelere çıkan altın fiyatlarında keskin düşüş! Gram ve çeyrek altın geriledi, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 28 Mart 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...