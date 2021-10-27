Zirvenin müdavini altına bir haller oldu! Yeni güne düşüşle başladı ama fiyatlar hala el yakıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Zirvenin müdavini altına bir haller oldu! Yeni güne düşüşle başladı ama fiyatlar hala el yakıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş trendi yerini düşüşe bıraktı. Gram altın 550 TL seviyelerinin altına, çeyrek altın ise 900 TL seviyelerine kadar indi. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 27 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...