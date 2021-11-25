Zirvenin ötesini gören altın fiyatları sert çakıldı! Düşüş var ama fiyatlar hala el yakıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Zirvenin ötesini gören altın fiyatları sert çakıldı! Düşüş var ama fiyatlar hala el yakıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye'ye gelmesinin ardından 10 milyar dolar yatırım yapılacağının açıklanmasının akabinde döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından altın fiyatları da düşüşe geçti. Gram altın 750 TL seviyelerinden 687 TL'ye kadar indi. 25 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...