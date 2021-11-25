  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Zirvenin ötesini gören altın fiyatları sert çakıldı! Düşüş var ama fiyatlar hala el yakıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Zirvenin ötesini gören altın fiyatları sert çakıldı! Düşüş var ama fiyatlar hala el yakıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye'ye gelmesinin ardından 10 milyar dolar yatırım yapılacağının açıklanmasının akabinde döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından altın fiyatları da düşüşe geçti. Gram altın 750 TL seviyelerinden 687 TL'ye kadar indi. 25 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Zirvenin ötesini gören altın fiyatları sert çakıldı! Düşüş var ama fiyatlar hala el yakıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 25 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 