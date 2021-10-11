Zirveye çıkan altın fiyatları yine düşüşe geçti! Vatandaşlar ne yapsam diye düşünüyor! İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Zirveye çıkan altın fiyatları yine düşüşe geçti! Vatandaşlar ne yapsam diye düşünüyor! İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Cuma günü kapanışta yükselişe geçen altın fiyatları haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Gram altın 504 TL seviyelerinden satılırken fiyatları son durum da merak konusu oldu. Peki Altın fiyatları serbest piyasada bugün ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...