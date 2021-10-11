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  3. Zirveye çıkan altın fiyatları yine düşüşe geçti! Vatandaşlar ne yapsam diye düşünüyor! İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Zirveye çıkan altın fiyatları yine düşüşe geçti! Vatandaşlar ne yapsam diye düşünüyor! İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Cuma günü kapanışta yükselişe geçen altın fiyatları haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Gram altın 504 TL seviyelerinden satılırken fiyatları son durum da merak konusu oldu. Peki Altın fiyatları serbest piyasada bugün ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Zirveye çıkan altın fiyatları yine düşüşe geçti! Vatandaşlar ne yapsam diye düşünüyor! İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 11 Ekim 2021 Pazartesi gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Sizler için 11 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 