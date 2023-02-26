Zitha Kwinika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zitha Kwinika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zitha Kwinika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zitha Kwinika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zitha Kwinika 4 Ocak 1994 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Alton Zitha Kwinika şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zitha Kwinika Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zitha Kwinika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zitha Kwinika'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zitha Kwinika Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/zithazee?s=20&t=IGTMI4Z-UMKeu1zYsmMllg

Zitha Kwinika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zitha Kwinika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zitha Kwinika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zitha Kwinika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kaizer Chiefs

1 Temmuz 2015 yılında Chippa United

30 Ağustos 2015 yılında Kaizer Chiefs

31 Ağustos 2015 yılında Chippa United

23 Temmuz 2016 yılında T. Royal Zulu

30 Haziran 2017 yılında Chippa United

1 Temmuz 2019 yılında Bidvest Wits FC

18 Eylül 2020 yılında Stellenbosch FC

1 Temmuz 2022 yılında Kaizer Chiefs

Zitha Kwinika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zitha Kwinika şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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